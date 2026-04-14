« Coâ » de neuf ? Vendredi 17 avril, 18h00 Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau) Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T18:00:00+02:00 – 2026-04-17T20:00:00+02:00

Vous y découvrirez la vie passionnante des amphibiens, leurs parades amoureuses et leur cycle de vie atypique, à travers une approche ludique, sensible et scientifique.

Inscriptions : https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3789

Cimetière du Sud (entrée rue de l’Arbrisseau) 100 Rue de l’Arbrisseau, 59000 Lille Lille 59006 Lille-Sud Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3789 »}] [{« link »: « https://billetterie.lille.fr/event/nature2026/3789 »}]

Ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les chants des grenouilles et des crapauds qui vous guideront jusqu’à leur mare favorite.