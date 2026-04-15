Atelier « Crée ton portrait de Dino ! » / à la Pouponnière, La Pouponnière, Lille
Atelier « Crée ton portrait de Dino ! » / à la Pouponnière, La Pouponnière, Lille vendredi 17 avril 2026.
Atelier « Crée ton portrait de Dino ! » / à la Pouponnière 17 et 24 avril La Pouponnière Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T15:00:00+02:00 – 2026-04-17T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-24T15:00:00+02:00 – 2026-04-24T16:00:00+02:00
Viens expérimenter les encres de couleurs en créant le portrait du Mégalosaure, le dinosaure emblématique du Musée d’histoire naturelle !
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Crée ton portrait de dino !
Les vendredis 17 & 24 avril, de 15h à 16h
Atelier duo adulte/enfants de 4 à 6 ans
La Pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/atelier-cree-ton-portrait-de-dino?_gl=1*yt2ush*_gcl_au*MTA3MjM0Nzk2OS4xNzY5NzY0NDM0LjE1MzE3NDQzMTcuMTc3MzA0NzQ2My4xNzczMDQ3NDYz*_ga*MTI1NjM5NzY5LjE3NTEyNzIxOTY.*_ga_39H9VBFX7G*czE3NzMwNjAwMjQkbzIzJGcxJHQxNzczMDYxMTQ5JGo0MiRsMCRoMTA3MDQwMzUzNQ.. »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière.
Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit
Atelier à la Pouponnière
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