TULAROSA, concert dessiné, L’Aéronef, Lille

TULAROSA, concert dessiné Mardi 28 avril, 19h00 L’Aéronef Nord

8 Euros / 5 Euros (étudiants, – de 18 ans) / Gratuit Abonnés

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T19:00:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Fin : 2026-04-28T19:00:00+02:00 – 2026-04-28T20:00:00+02:00

Un rendez-vous « Tout public », à partir de 10 ans. En route pour le Nouveau-Mexique. Du piano, des synthés, une guitare, de jolis chœurs, une plume acérée et de l’encre qui danse nous content le lien entre un jeune homme et un cheval orange. Tularosa est un anti-western sur grand écran.

Dessin par Loïc Sécheresse – Musique Live par Adrien Legrand et Inaniel,

Diplômé des Beaux-Arts d’Orléans et résidant depuis 2015 à Nantes, le dessinateur Loïc Sécheresse es toujours à l’affût de justesse dans le geste et de lyrisme dans le trait. Il développe tout autant l’efficacité du dessin de presse que la précision et la vivacité de la narration pour la bande dessinée.

Compositeur et claviériste au sein des groupes Gandi Lake et Veik, Adrien Legrand décide en 2017 d’ouvrir une troisième voie parallèle, la sienne. Entre un groove épuré inspiré outre-Atlantique et une sensibilité spontanée exprimée par la langue de Molière.

Militant d’une pop indépendante et potentiellement foutraque, compositeur, chanteur, guitariste au sein d’Inaniel Swims et All Cannibals ou auprès de Granville, Don Idiot, Gablé, Kim Novak, Inaniel aime aussi peindre, dessiner, sérigraphier. Pluriel.

L’Aéronef Av. Willy Brandt 59777 Euralille Lille 59777 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://aeronef.fr »}]

Dessin en direct et musique entremêlés, entre le western, la musique, la BD et Morricone.

Antoine Besuelle