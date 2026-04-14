Rencontres avec les artistes Elliot Compiègne, Violaine Desportes et Jérémy Moncheaux, La pouponnière, Lille
Rencontres avec les artistes Elliot Compiègne, Violaine Desportes et Jérémy Moncheaux, La pouponnière, Lille mercredi 6 mai 2026.
Rencontres avec les artistes Elliot Compiègne, Violaine Desportes et Jérémy Moncheaux Mercredi 6 mai, 18h00 La pouponnière Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T18:00:00+02:00 – 2026-05-06T21:00:00+02:00
Venez découvrir les pratiques du dessin contemporain en venant à la rencontre des artistes Elliot Compiègne, Violaine Desportes et Jérémy Moncheaux.
Venez avec vos questions et votre curiosité pour explorer les gestes, les techniques et les recherches qui nourrisrissent leur pratique du dessin contemporain.
Tout public – 25 personnes – réservation sur pouponnière@mairie-lille.fr
La pouponnière 86 rue des Meuniers 59 000 Lille Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France https://www.lille.fr/Nos-equipements/La-Pouponniere [{« type »: « email », « value »: « pouponniere@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:re@mairie-lille.fr »}] Au programme de ce nouveau lieu de gestion transitoire, des artistes en résidence, des ateliers pour les familles, des expositions dont le terreau de recherche et de réflexion est le territoire sur lequel s’inscrit la Pouponnière. Venez participer à la création d’un nouvel espace de pratique et d’échange, et découvrir ce laboratoire entre art et territoire à Lille. Gratuit
Venez à la rencontre des artistes lauréats 2025 des Ateliers de la Pouponnière
copyright – Thomas Lo Presti – DICOM Ville de Lille
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