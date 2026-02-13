Tendre | Cie Le Jardin des Délices, le Prato – Pôle National Cirque – Lille, Lille

Tendre | Cie Le Jardin des Délices Jeudi 30 avril, 20h00 le Prato – Pôle National Cirque – Lille Nord

L’existence n’est-elle pas une somme de petits miracles sans cesse rééquilibrés les uns par rapport aux autres ? La relation à l’objet, au corps et à l’espace, les sons et la musique en live, chaque élément a une conséquence sur les autres, entre fragilité et agilité. Ce spectacle sera un poème. Avec des êtres humains. Des bâtons blancs.

Du charbon. Des gestes : tenter l’équilibre et pour cela oser le déséquilibre.Tendre vers l’harmonie, même si ça semble vain. Faire preuve de tendresse vis-à-vis de soi et de l’autre. Voilà la création Tendre, avec le vertige comme promesse.

le Prato – Pôle National Cirque – Lille
6 allée de la Filature
59000 Lille
59000 Lille-Moulins
Nord
Hauts-de-France

Tendre, on pourrait dire que c’est un jeu innocent fait de tentatives d’équilibres, d’agencements improbables, de sensations de cirque : au millimètre près tout s’écroule.

© Sébastien Armengol