ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ?, Bazaar St-So, Lille
ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ?, Bazaar St-So, Lille jeudi 30 avril 2026.
ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ? Jeudi 30 avril, 18h00 Bazaar St-So Nord
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00
ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ?
Le ré-emploi est sur toutes les lèvres. Mais derrière l’intention, une question essentielle demeure : à partir de quand peut-on réellement parler de réemploi ?
Réutiliser un matériau, oui… mais dans quelles conditions ? Avec quelles garanties ? Et surtout, comment passer de démarches expérimentales à des pratiques courantes sur nos chantiers ?
Cette table ronde propose de dépasser les discours pour entrer dans le concret :
Comment la maîtrise d’œuvre et les entreprises intègrent-elles des matériaux issus du ré-emploi dans leurs projets ?
Quels sont les exemples de réalisations emblématiques qui prouvent que cela fonctionne ?
Quelles sont les limites techniques, économiques… et culturelles à lever ?
Et surtout :
Jusqu’où les assureurs accompagnent-ils cette évolution du secteur ?
Autour de la table, des acteurs directement engagés dans ces transformations — architecte, plateforme de ré-emploi, assureur — partageront leurs retours d’expérience, sans détour.
Objectif : comprendre ce qui est déjà possible… et ce qui doit encore évoluer pour changer d’échelle.
Jeudi 30 avril – à partir de 18h
️ Pitch & débat de 18h30 à 19h30
Bar ouvert jusqu’à 22h
Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin, Lille
Bazaar St-So 292 rue Camille Guérin Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « hello@waao.fr »}]
Le ré-emploi est sur toutes les lèvres. Mais derrière l’intention, une question essentielle demeure : à partir de quand peut-on réellement parler de réemploi ? architecture apéro
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