ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ?, Bazaar St-So, Lille

ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ? Jeudi 30 avril, 18h00 Bazaar St-So Nord

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

Fin : 2026-04-30T18:00:00+02:00 – 2026-04-30T21:00:00+02:00

ARCHI APÉRO #21 Peut-on vraiment parler de ré-emploi dans la construction aujourd’hui ?

Le ré-emploi est sur toutes les lèvres. Mais derrière l’intention, une question essentielle demeure : à partir de quand peut-on réellement parler de réemploi ?

Réutiliser un matériau, oui… mais dans quelles conditions ? Avec quelles garanties ? Et surtout, comment passer de démarches expérimentales à des pratiques courantes sur nos chantiers ?

Cette table ronde propose de dépasser les discours pour entrer dans le concret :

Comment la maîtrise d’œuvre et les entreprises intègrent-elles des matériaux issus du ré-emploi dans leurs projets ?

Quels sont les exemples de réalisations emblématiques qui prouvent que cela fonctionne ?

Quelles sont les limites techniques, économiques… et culturelles à lever ?

Et surtout :

Jusqu’où les assureurs accompagnent-ils cette évolution du secteur ?

Autour de la table, des acteurs directement engagés dans ces transformations — architecte, plateforme de ré-emploi, assureur — partageront leurs retours d’expérience, sans détour.

Objectif : comprendre ce qui est déjà possible… et ce qui doit encore évoluer pour changer d’échelle.

Jeudi 30 avril – à partir de 18h

️ Pitch & débat de 18h30 à 19h30

Bar ouvert jusqu’à 22h

Bazaar St So, 292 rue Camille Guérin, Lille

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Le ré-emploi est sur toutes les lèvres. Mais derrière l’intention, une question essentielle demeure : à partir de quand peut-on réellement parler de réemploi ? architecture apéro