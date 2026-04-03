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THE LAST INTERNATIONALE LE SPLENDID Lille

THE LAST INTERNATIONALE LE SPLENDID Lille

THE LAST INTERNATIONALE LE SPLENDID Lille dimanche 3 mai 2026.

Lieu : LE SPLENDID

Adresse : 1 Place du Mont de Terre

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-05-03

Fin : 2026-05-03

Heure de début : 18:30

THE LAST INTERNATIONALE Début : 2026-05-03 à 18:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59

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