Symbioses Melting Art Gallery, Lille Lille 30 avril – 31 mai Entrée libre

La Melting Art Gallery de Lille consacre une exposition exceptionnelle à Clothilde Lasserre du 30 Avril au 31 Mai. Symbioses est une invitation à plonger dans une forêt vivante.

Après son succès à l’Orangerie de Cachan, l’artiste revient avec des œuvres qui attirent autant les collectionneurs que les amateurs d’art. Sur les peintures, une feuille accroche votre regard, une branche vous entraîne, et vous voilà déjà happé dans un paysage qui semble se déployer à l’infini.

Du 30 avril au 31 mai, venez découvrir cette exposition accessible à tous, à la fois graphique, sensible et actuelle.

D’où viennent ces chemins sinueux, et vers quels ailleurs nous entraînent ils ?

Le samedi 16 mai 2026, Clothilde Lasserre sera présente à la galerie pour rencontrer le public et dévoiler les coulisses de son univers.

Ancienne docteure ingénieure en mathématiques, l’artiste n’a jamais vraiment quitté les chiffres : ses toiles révèlent des structures où chaque élément s’additionne, comme les feuilles, les tiges et les branches qui composent les arbres.

Longtemps centrée sur la figure humaine, elle laisse aujourd’hui pousser des ramifications qui envahissent ses œuvres. Symbioses explore les liens invisibles entre l’humain et la nature, ces connexions qui structurent le vivant. Les arbres dialoguent, se croisent, se répondent. Les sous-bois s’animent : les foules deviennent des forêts, les forêts deviennent des corps, les corps deviennent des réseaux.

L’exposition offre une expérience sensorielle et méditative où vous circulerez comme dans un écosystème.

Envie de comprendre ce qui nous relie aux arbres ? Symbioses vous ouvre la voie. À vous de suivre les branches.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-30T14:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T12:30:00.000+02:00

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+33 (0)6-14-09-96-14 https://www.meltingartgallery.com/

Melting Art Gallery, Lille 34 rue de la Halle, 59800 – Lille, département du Nord (59) Vieux Lille Lille 59800 Nord



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