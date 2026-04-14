Des danses et des luttes – Conférence dansée, FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, Lille

Des danses et des luttes – Conférence dansée 21 – 23 avril FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines Nord

Ateliers : Gratuit sur inscription / Spectacle : 12/8€ inscription par mail à flow@mairie-lille.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T10:00:00+02:00 – 2026-04-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T19:00:00+02:00 – 2026-04-23T21:00:00+02:00

La compagnie 6T Danse sera au Flow du 21 au 23 avril 2026 pour plusieurs représentations de son projet participatif « Des danses et des luttes » qui conte l’histoire des danses nées de luttes sociales, de déplacements et de rencontres entre les peuples et les cultures.

Au programme :

ATELIER PRÉPARATOIRE

️ Mardi 21 avril 2026

de 10h à 12h et de 14h à 16h

✍️ Inscrivez-vous par mail à flow@mairie-lille.fr

(Pratique de la danse conseillée)

CONFÉRENCE-DANSÉE

️ Mercredi 22 & Jeudi 23 avril 2026

19h

12/8€ – Réservation par mail à flow@mairie-lille.fr / paiement sur place le jour-j

FLOW – Centre Eurorégional des Cultures Urbaines 1 rue de Fontenoy, Lille Lille 59033 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 62 14 59 52 https://www.flow.lille.fr [{« type »: « email », « value »: « flow@mairie-lille.fr »}] [{« link »: « mailto:flow@mairie-lille.fr »}] Le FLOW est l’équipement de la Ville dédié aux cultures urbaines.

Participer et/ou assister à cette conférence dansée autour de danses nées de luttes sociales