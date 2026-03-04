Cinétique, par l’artiste MEDE, médiathèque du Vieux-Lille, Lille

Cinétique, par l’artiste MEDE 21 avril – 9 mai médiathèque du Vieux-Lille Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T14:00:00+02:00 – 2026-04-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T14:00:00+02:00 – 2026-05-09T18:00:00+02:00

Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.

Cinétique explore les fondements du neuvième art : comment une histoire naît, comment une page se construit, comment une case raconte, et comment le mouvement devient un langage narratif à part entière.

Elle met également en lumière la spécificité du manga, sa grammaire visuelle, son rapport au rythme, à l’émotion, et au geste. Son approche offre une lecture concrète et accessible de la création, autant pour les passionnés que pour les curieux.

médiathèque du Vieux-Lille 25 place Louise de Bettignies Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

Une exposition dédiée à la bande-dessinée et au manga.

MEDE_2025