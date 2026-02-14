Open Week #4, Opéra de Lille, Lille

Open Week #4 21 – 25 avril Opéra de Lille Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00

Tous les soirs pendant une semaine, l’Opéra vous accueille en toute liberté !

Pour quelques minutes ou plusieurs heures, profitez de rencontres, ateliers, interventions artistiques et activités ludiques. Le programme, entièrement gratuit, s’adresse à tous. Il fait écho aux thèmes de l’opéra La Flûte enchantée, présenté en mai.

Entrée libre dès 18h (16h le samedi pour les familles, sur réservation)

Toutes les activités sont gratuites

Bar et petite restauration sur place

Quelques repères quotidiens

18h15 : atelier danse

19h30 : conversation avec des artistes de La Flûte enchantée

20h30 : rencontre inspirante

21h : chill out / DJ set

Le samedi après-midi, deux activités sont proposées aux familles (sur réservation).

Programme détaillé disponible mi-avril sur le site internet de l’Opéra

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France

Autour de « La Flûte enchantée »

© Simon Gosselin