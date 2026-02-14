Open Week #4, Opéra de Lille, Lille
Open Week #4, Opéra de Lille, Lille mardi 21 avril 2026.
Open Week #4 21 – 25 avril Opéra de Lille Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:00:00+02:00 – 2026-04-21T22:00:00+02:00
Fin : 2026-04-25T18:00:00+02:00 – 2026-04-25T22:00:00+02:00
Tous les soirs pendant une semaine, l’Opéra vous accueille en toute liberté !
Pour quelques minutes ou plusieurs heures, profitez de rencontres, ateliers, interventions artistiques et activités ludiques. Le programme, entièrement gratuit, s’adresse à tous. Il fait écho aux thèmes de l’opéra La Flûte enchantée, présenté en mai.
Entrée libre dès 18h (16h le samedi pour les familles, sur réservation)
Toutes les activités sont gratuites
Bar et petite restauration sur place
Quelques repères quotidiens
18h15 : atelier danse
19h30 : conversation avec des artistes de La Flûte enchantée
20h30 : rencontre inspirante
21h : chill out / DJ set
Le samedi après-midi, deux activités sont proposées aux familles (sur réservation).
Programme détaillé disponible mi-avril sur le site internet de l’Opéra
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France
Autour de « La Flûte enchantée »
© Simon Gosselin