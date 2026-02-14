À la découverte du patrimoine religieux vernaculaire du Vieux-Lille #1, Cathédrale Notre Dame de la Treille, Lille

À la découverte du patrimoine religieux vernaculaire du Vieux-Lille #1 Dimanche 3 mai, 15h00 Cathédrale Notre Dame de la Treille Nord

Sur réservation, Participation libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-03T15:00:00+02:00 – 2026-05-03T16:30:00+02:00

Venez découvrir un pan de l’histoire du quartier historique de Lille au détour de ses ruelles et plus particulièrement au travers de ses modestes témoins de la piété de ses habitants.

Suivez les guides de l’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse de Lille, qui vous inviteront à lever les yeux et à poser votre regard sur les niches votives ainsi que sur les bas et haut reliefs présents sur de nombreuses façades ouvragées du quartier.

Inscription obligatoire, 25 places disponibles. Rendez-vous au pied des marches du Parvis de la Cathédrale Notre-Dame de la Treille.

Cathédrale Notre Dame de la Treille Place Gilleson, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « prtl.lille@lille.catholique.fr »}]

L’Antenne lilloise de la Pastorale du Tourisme du Diocèse vous propose un circuit pédestre pour découvrir le petit patrimoine religieux.

Père Gonzague CUVELIER