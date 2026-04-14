Chaperon rouge et compagnie, Théâtre Le Petit Jacques, Lille

Chaperon rouge et compagnie 6 mai – 19 août Théâtre Le Petit Jacques Nord

Entrée payante, Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l’avenue Léon Jouhaux. Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T15:30:00+02:00 – 2026-05-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-19T15:30:00+02:00 – 2026-08-19T16:30:00+02:00

Le Théâtre de marionnettes « Le Ptit Jacques » situé au cœur du Jardin Vauban de Lille à 2 pas du Zoo et de la Citadelle, vous propose des spectacles de marionnettes interactifs pour enfants à partir de 3 ans. Vous pourrez suivre d’avril à Octobre les aventures du Héros Ptit Jacques et de ses amis. La participation des enfants aux histoires présentées nous plonge dans la tradition des théâtres de square de semi plein air. Cette année plus de 15 spectacles à l’affiche dont 4 nouveautés.

Grâce à Perlipop la baguette magique de la fée Satine, Bambi, Panpan, les nains de Blanche-Neige, les Aristochats, Pinocchio, la Panthère Rose et même les oiseaux et les souris de Cendrillon se retrouvent pour danser et chanter sur le chemin qui mène le Petit Chaperon rouge chez sa grand-mère.

Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France 03 20 42 09 95 http://www.lepetitjacques.fr https://www.facebook.com/marionnettesleptitjacques/?ref=pages_you_manage [{« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://lepetitjacques.fr »}] Théâtre de marionnettes pour enfants situé au cœur du jardin Vauban.. Accès public par le quai de la Citadelle, face à la Deûle (à 2 pas du Zoo de Lille) Parking Champs de mars petit Paradis à 5 mn à pied.

Spectacle de marionnettes interactif

Le P’tit Jacques