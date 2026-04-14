Un clavier inspiré, Opéra de Lille, Lille

Un clavier inspiré Mardi 5 mai, 13h00 Opéra de Lille Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T13:00:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00

Fin : 2026-05-05T13:00:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00

Concert Sieste dans le Grand foyer de l’Opéra de Lille

Par Virgile Van Essche

Wolfgang Amadeus Mozart

Fantaisie no 3 en ré mineur (1782)

Fantaisie no 4 en do mineur (1785)

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano no 17 en ré mineur, « La Tempête » (1801-1802) :

2e mouvement

Wolfgang Amadeus Mozart

La Flûte enchantée : « Marche des prêtres » (1791)

Rondo no 3 en la mineur (1787)

Rondo no 1 en ré majeur (1786)

Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]

Concert Sieste