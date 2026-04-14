Un clavier inspiré, Opéra de Lille, Lille
Un clavier inspiré, Opéra de Lille, Lille mardi 5 mai 2026.
Un clavier inspiré Mardi 5 mai, 13h00 Opéra de Lille Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T13:00:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00
Fin : 2026-05-05T13:00:00+02:00 – 2026-05-05T13:45:00+02:00
Concert Sieste dans le Grand foyer de l’Opéra de Lille
Par Virgile Van Essche
Wolfgang Amadeus Mozart
Fantaisie no 3 en ré mineur (1782)
Fantaisie no 4 en do mineur (1785)
Ludwig van Beethoven
Sonate pour piano no 17 en ré mineur, « La Tempête » (1801-1802) :
2e mouvement
Wolfgang Amadeus Mozart
La Flûte enchantée : « Marche des prêtres » (1791)
Rondo no 3 en la mineur (1787)
Rondo no 1 en ré majeur (1786)
Opéra de Lille Place du théâtre, 59800 Lille Lille Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=16199612-3532-4f74-a4ef-3ac8a02c63ef [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/content »}]
Concert Sieste
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