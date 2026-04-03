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LOA MERCURY LA BULLE CAFE Lille

LOA MERCURY LA BULLE CAFE Lille

LOA MERCURY LA BULLE CAFE Lille mardi 5 mai 2026.

Lieu : LA BULLE CAFE

Adresse : 47 RUE D'ARRAS

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-05-05

Fin : 2026-05-05

Heure de début : 20:30

LOA MERCURY Début : 2026-05-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA BULLE CAFE 47 RUE D’ARRAS 59000 Lille 59

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