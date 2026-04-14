atelier cyanotype, Médiathèque de Lille Sud, Lille
atelier cyanotype, Médiathèque de Lille Sud, Lille mercredi 6 mai 2026.
atelier cyanotype Mercredi 6 mai, 15h00 Médiathèque de Lille Sud Nord
sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-06T15:00:00+02:00 – 2026-05-06T17:00:00+02:00
Venez découvrir le procédé du cyanotype, l’une des plus anciennes techniques du tirage photographique.
A partir d’albums, bande-dessinées, livres d’art de la médiathèque, initiez vous à cette technique artistique simple et impressionnante. Repartez avec votre création !
Médiathèque de Lille Sud 11 rue de l’asie 59000 Lille Lille 59000 Lille-Sud Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=7050e32e-c8a4-4f21-8d24-675bc67d22ec [{« type »: « link », « value »: « https://bm-lille.fr/bml/doc/CALENDAR/11984/atelier-cyanotype »}]
Venez découvrir le procédé du cyanotype, l’une des plus anciennes techniques du tirage photographique.
BML_Fives_2024
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