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C.H.A.M, Conférence Historique, Absurde et Musicale., Gare Saint-Sauveur, Lille

C.H.A.M, Conférence Historique, Absurde et Musicale., Gare Saint-Sauveur, Lille

C.H.A.M, Conférence Historique, Absurde et Musicale., Gare Saint-Sauveur, Lille mardi 5 mai 2026.

Lieu : Gare Saint-Sauveur

Adresse : 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille

Ville : 59046 Lille

Département : Nord

Début : mardi 5 mai 2026

Fin : mardi 5 mai 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

C.H.A.M, Conférence Historique, Absurde et Musicale. Mardi 5 mai, 18h30 Gare Saint-Sauveur Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00
Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Découvrez les coulisses (presque) sérieuses des élèves de la CHAM vocale du collège Makeba et du Conservatoire de Lille à travers cette conférence historique, absurde et musicale.
Entre répétitions rythmées et petits secrets bien gardés, cette immersion pleine d’humour prouve que dans ce cursus hors norme, la musique a toujours le dernier mot.
Venez explorer le quotidien piquant de ces jeunes talents lillois lors d’un spectacle où l’érudition se mêle joyeusement à la fantaisie, et où chaque élève monte sur scène pour défendre la musique avec passion.

INFORMATIONS
Mardi 5 mai 2026 à 18h30
Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille
️Réservations à venir

Gare Saint-Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France
Par les élèves de la Cham du collège Makeba

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