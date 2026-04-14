C.H.A.M, Conférence Historique, Absurde et Musicale., Gare Saint-Sauveur, Lille

C.H.A.M, Conférence Historique, Absurde et Musicale. Mardi 5 mai, 18h30 Gare Saint-Sauveur Nord

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Fin : 2026-05-05T18:30:00+02:00 – 2026-05-05T19:30:00+02:00

Découvrez les coulisses (presque) sérieuses des élèves de la CHAM vocale du collège Makeba et du Conservatoire de Lille à travers cette conférence historique, absurde et musicale.

Entre répétitions rythmées et petits secrets bien gardés, cette immersion pleine d’humour prouve que dans ce cursus hors norme, la musique a toujours le dernier mot.

Venez explorer le quotidien piquant de ces jeunes talents lillois lors d’un spectacle où l’érudition se mêle joyeusement à la fantaisie, et où chaque élève monte sur scène pour défendre la musique avec passion.

INFORMATIONS

Mardi 5 mai 2026 à 18h30

Gare Saint-Sauveur, 17 Boulevard Jean-Baptiste Lebas, Lille

️Réservations à venir

Gare Saint-Sauveur 17 Bd Jean-Baptiste Lebas, 59800 Lille Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Par les élèves de la Cham du collège Makeba