La première friterie Lime au monde à Lille, Friterie des Lilas, Lille

La première friterie Lime au monde à Lille Mercredi 6 mai, 12h00 Friterie des Lilas Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-06T12:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-06T12:00:00+02:00 – 2026-05-06T15:00:00+02:00

Le 6 mai, Lime transforme la Friterie des Lilas en un lieu unique : la première friterie Lime au monde.

Pendant trois heures, les Lillois sont invités à vivre un moment convivial mêlant street food et mobilité douce, à l’occasion de Mai à Vélo.

Passe nous voir pour recevoir gratuitement des frites, une citronnade maison, un dessert et découvrir en exclusivité mondiale notre sauce secrète Lime…

Cet événement vise à promouvoir les mobilités douces et les déplacements du quotidien à vélo ou en trottinette.

Des équipements utiles seront également distribués (bracelets réfléchissants, casques, vestes de pluie) afin de sensibiliser à la sécurité routière et encourager le respect du code de la route.

Ce moment sera aussi l’occasion d’échanger avec les participants autour des enjeux de mobilité dans la Métropole Européenne de Lille, notamment les questions de stationnement et de sécurité.

Une belle manière de redécouvrir un lieu emblématique de Lille… autrement.

Friterie des Lilas 40 Rue Saint-Gabriel, 59800 Lille Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.li.me/fr-fr »}, {« data »: null, « link »: « https://share.google/Yn5itGXVGdI283Tgj »}]

Lime ouvre sa 1ère friterie au monde à Lille ! Frites, citronnade et dessert offerts le 6 mai à la Friterie des Lilas, dans le cadre de Mai à Vélo.

Lime