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COUPLE SANS FRONTIERES THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

COUPLE SANS FRONTIERES THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille

COUPLE SANS FRONTIERES THEATRE LA COMEDIE DE LILLE Lille jeudi 18 juin 2026.

Lieu : THEATRE LA COMEDIE DE LILLE

Adresse : 204 RUE SOLFERINO

Ville : 59000 Lille

Département : 59

Début : 2026-06-18

Fin : 2026-06-18

Heure de début : 20:00

COUPLE SANS FRONTIERES Début : 2026-06-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

THEATRE LA COMEDIE DE LILLE 204 RUE SOLFERINO 59000 Lille 59

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