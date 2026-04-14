Jacques et la cuisine des chefs, Théâtre du P’tit Jacques avenue Léon Jouhaux, Lille

Jacques et la cuisine des chefs 17 juin – 7 août Théâtre du P’tit Jacques avenue Léon Jouhaux Nord

Réservations en ligne sur www.lepetitjacques.fr ou sur place le jour de la représentation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-17T15:30:00+02:00 – 2026-06-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-07T15:30:00+02:00 – 2026-08-07T16:30:00+02:00

Le Théâtre Le Ptit Jacques situé au cœur de la ville de Lille propose des spectacles de marionnettes pour enfants à partir de 3 ans. Le Héros du Lieu, Jacques de Lille ou plus connu sous le nom du « Ptit Jacques » fait partie de toutes les aventures. Plus d’une trentaine de personnages, formant le village de Chèvreville, viennent tour à tour agrémenter les histoires du Ptit Jacques.

Résumé du spectacle : Un concours de cuisine a lieu à Chèvreville. Le petit Jacques et les autres candidats, dont Ursule et monsieur le maire, ont des recettes parfois très surprenantes. Il y a aussi des tricheurs et des mauvais perdants ! Attention à respecter les règles du jeu !

Théâtre du P’tit Jacques avenue Léon Jouhaux 1 avenue Léon Jouhaux 59000 Lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lepetitjacques.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@lepetitjacques.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320420995 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0680015345 »}]

Spectacle de marionnettes interactif

Le Ptit Jacques