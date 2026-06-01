A l’image du jardin / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Luca Nicolao
A l’image du jardin / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Luca Nicolao mercredi 24 juin 2026.
EXPOSITION DU 24 juin au 28 août 2026
Vernissage le mercredi 24 juin à 18h30 (ouvert à tous et à toutes)
Installation in situ de Luca Nicolao
Situé sur un bosquet, au point le plus haut du parc dessiné
par Jean-Charles Alphand, le kiosque des Batignolles apparaît comme un temple
transparent : légèrement àl’écart, lieu de recueillement et d’observation.
À l’intérieur, une représentation qui, comme un jardin, est
à la fois structurée et changeante. On
ne peut la saisir que dans un flux. On s’arrête, on fait le tour, on part, on revient. Un plan-écran suspendu, décomposé en une
multitude de feuillets translucides, qui flotte en attente. Il porte mes
photographies du jardin, latentes. Sous l’effet de la lumière et du vent, l’écran devient perméable
au paysage et à ses variations. L’oeuvre met en tension l’image du lieu réel, l’image
photographique et l’image mentale que le spectateur recompose face au dispositif. Le kiosque devient alors une chambre d’apparition : un
espace où perception, présence et mémoire coexistent dans une même composition.
À propos
Photographe, Luca Nicolao développe une pratique artistique
centrée sur l’espace et l’expérience des lieux. Son travail naît souvent de la
déambulation : l’enregistrement des images y devient une activité corporelle, une réaction
instinctive au paysage. L’agencement narratif et formel de ce matériel en oeuvres ou
séries est la tentative de faire émerger un sens qui ne se donne jamais définitivement. faire émerger un sens qui ne se donne jamais définitivement.
À l’intérieur de la serre, une représentation qui, comme un jardin, est à la fois structurée et changeante. On ne peut la saisir que dans un flux. On s’arrête, on fait le tour, on part, on revient. Un plan-écran suspendu, décomposé en une multitude de feuillets translucides, qui flotte en attente.
Du mercredi 24 juin 2026 au vendredi 28 août 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche
de 09h00 à 21h30
gratuit
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-24T12:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T00:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-24T09:00:00+02:00_2026-06-24T21:30:00+02:00;2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00;2026-06-26T09:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00;2026-06-27T09:00:00+02:00_2026-06-27T21:30:00+02:00;2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T21:30:00+02:00;2026-06-29T09:00:00+02:00_2026-06-29T21:30:00+02:00;2026-06-30T09:00:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00;2026-07-01T09:00:00+02:00_2026-07-01T21:30:00+02:00;2026-07-02T09:00:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-03T09:00:00+02:00_2026-07-03T21:30:00+02:00;2026-07-04T09:00:00+02:00_2026-07-04T21:30:00+02:00;2026-07-05T09:00:00+02:00_2026-07-05T21:30:00+02:00;2026-07-06T09:00:00+02:00_2026-07-06T21:30:00+02:00;2026-07-07T09:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00;2026-07-08T09:00:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00;2026-07-09T09:00:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00;2026-07-10T09:00:00+02:00_2026-07-10T21:30:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T21:30:00+02:00;2026-07-12T09:00:00+02:00_2026-07-12T21:30:00+02:00;2026-07-13T09:00:00+02:00_2026-07-13T21:30:00+02:00;2026-07-14T09:00:00+02:00_2026-07-14T21:30:00+02:00;2026-07-15T09:00:00+02:00_2026-07-15T21:30:00+02:00;2026-07-16T09:00:00+02:00_2026-07-16T21:30:00+02:00;2026-07-17T09:00:00+02:00_2026-07-17T21:30:00+02:00;2026-07-18T09:00:00+02:00_2026-07-18T21:30:00+02:00;2026-07-19T09:00:00+02:00_2026-07-19T21:30:00+02:00;2026-07-20T09:00:00+02:00_2026-07-20T21:30:00+02:00;2026-07-21T09:00:00+02:00_2026-07-21T21:30:00+02:00;2026-07-22T09:00:00+02:00_2026-07-22T21:30:00+02:00;2026-07-23T09:00:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00;2026-07-24T09:00:00+02:00_2026-07-24T21:30:00+02:00;2026-07-25T09:00:00+02:00_2026-07-25T21:30:00+02:00;2026-07-26T09:00:00+02:00_2026-07-26T21:30:00+02:00;2026-07-27T09:00:00+02:00_2026-07-27T21:30:00+02:00;2026-07-28T09:00:00+02:00_2026-07-28T21:30:00+02:00;2026-07-29T09:00:00+02:00_2026-07-29T21:30:00+02:00;2026-07-30T09:00:00+02:00_2026-07-30T21:30:00+02:00;2026-07-31T09:00:00+02:00_2026-07-31T21:30:00+02:00;2026-08-01T09:00:00+02:00_2026-08-01T21:30:00+02:00;2026-08-02T09:00:00+02:00_2026-08-02T21:30:00+02:00;2026-08-03T09:00:00+02:00_2026-08-03T21:30:00+02:00;2026-08-04T09:00:00+02:00_2026-08-04T21:30:00+02:00;2026-08-05T09:00:00+02:00_2026-08-05T21:30:00+02:00;2026-08-06T09:00:00+02:00_2026-08-06T21:30:00+02:00;2026-08-07T09:00:00+02:00_2026-08-07T21:30:00+02:00;2026-08-08T09:00:00+02:00_2026-08-08T21:30:00+02:00;2026-08-09T09:00:00+02:00_2026-08-09T21:30:00+02:00;2026-08-10T09:00:00+02:00_2026-08-10T21:30:00+02:00;2026-08-11T09:00:00+02:00_2026-08-11T21:30:00+02:00;2026-08-12T09:00:00+02:00_2026-08-12T21:30:00+02:00;2026-08-13T09:00:00+02:00_2026-08-13T21:30:00+02:00;2026-08-14T09:00:00+02:00_2026-08-14T21:30:00+02:00;2026-08-15T09:00:00+02:00_2026-08-15T21:30:00+02:00;2026-08-16T09:00:00+02:00_2026-08-16T21:30:00+02:00;2026-08-17T09:00:00+02:00_2026-08-17T21:30:00+02:00;2026-08-18T09:00:00+02:00_2026-08-18T21:30:00+02:00;2026-08-19T09:00:00+02:00_2026-08-19T21:30:00+02:00;2026-08-20T09:00:00+02:00_2026-08-20T21:30:00+02:00;2026-08-21T09:00:00+02:00_2026-08-21T21:30:00+02:00;2026-08-22T09:00:00+02:00_2026-08-22T21:30:00+02:00;2026-08-23T09:00:00+02:00_2026-08-23T21:30:00+02:00;2026-08-24T09:00:00+02:00_2026-08-24T21:30:00+02:00;2026-08-25T09:00:00+02:00_2026-08-25T21:30:00+02:00;2026-08-26T09:00:00+02:00_2026-08-26T21:30:00+02:00;2026-08-27T09:00:00+02:00_2026-08-27T21:30:00+02:00;2026-08-28T09:00:00+02:00_2026-08-28T21:30:00+02:00
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