A l’image du jardin / Exposition d’art contemporain au K.A.B par Luca Nicolao

EXPOSITION DU 24 juin au 28 août 2026



Vernissage le mercredi 24 juin à 18h30 (ouvert à tous et à toutes)



Installation in situ de Luca Nicolao

Situé sur un bosquet, au point le plus haut du parc dessiné

par Jean-Charles Alphand, le kiosque des Batignolles apparaît comme un temple

transparent : légèrement àl’écart, lieu de recueillement et d’observation.

À l’intérieur, une représentation qui, comme un jardin, est

à la fois structurée et changeante. On

ne peut la saisir que dans un flux. On s’arrête, on fait le tour, on part, on revient. Un plan-écran suspendu, décomposé en une

multitude de feuillets translucides, qui flotte en attente. Il porte mes

photographies du jardin, latentes. Sous l’effet de la lumière et du vent, l’écran devient perméable

au paysage et à ses variations. L’oeuvre met en tension l’image du lieu réel, l’image

photographique et l’image mentale que le spectateur recompose face au dispositif. Le kiosque devient alors une chambre d’apparition : un

espace où perception, présence et mémoire coexistent dans une même composition.

À propos

Photographe, Luca Nicolao développe une pratique artistique

centrée sur l’espace et l’expérience des lieux. Son travail naît souvent de la

déambulation : l’enregistrement des images y devient une activité corporelle, une réaction

instinctive au paysage. L’agencement narratif et formel de ce matériel en oeuvres ou

séries est la tentative de faire émerger un sens qui ne se donne jamais définitivement. faire émerger un sens qui ne se donne jamais définitivement.

À l’intérieur de la serre, une représentation qui, comme un jardin, est à la fois structurée et changeante. On ne peut la saisir que dans un flux. On s’arrête, on fait le tour, on part, on revient. Un plan-écran suspendu, décomposé en une multitude de feuillets translucides, qui flotte en attente.

Du mercredi 24 juin 2026 au vendredi 28 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 09h00 à 21h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-24T12:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-24T09:00:00+02:00_2026-06-24T21:30:00+02:00;2026-06-25T09:00:00+02:00_2026-06-25T21:30:00+02:00;2026-06-26T09:00:00+02:00_2026-06-26T21:30:00+02:00;2026-06-27T09:00:00+02:00_2026-06-27T21:30:00+02:00;2026-06-28T09:00:00+02:00_2026-06-28T21:30:00+02:00;2026-06-29T09:00:00+02:00_2026-06-29T21:30:00+02:00;2026-06-30T09:00:00+02:00_2026-06-30T21:30:00+02:00;2026-07-01T09:00:00+02:00_2026-07-01T21:30:00+02:00;2026-07-02T09:00:00+02:00_2026-07-02T21:30:00+02:00;2026-07-03T09:00:00+02:00_2026-07-03T21:30:00+02:00;2026-07-04T09:00:00+02:00_2026-07-04T21:30:00+02:00;2026-07-05T09:00:00+02:00_2026-07-05T21:30:00+02:00;2026-07-06T09:00:00+02:00_2026-07-06T21:30:00+02:00;2026-07-07T09:00:00+02:00_2026-07-07T21:30:00+02:00;2026-07-08T09:00:00+02:00_2026-07-08T21:30:00+02:00;2026-07-09T09:00:00+02:00_2026-07-09T21:30:00+02:00;2026-07-10T09:00:00+02:00_2026-07-10T21:30:00+02:00;2026-07-11T09:00:00+02:00_2026-07-11T21:30:00+02:00;2026-07-12T09:00:00+02:00_2026-07-12T21:30:00+02:00;2026-07-13T09:00:00+02:00_2026-07-13T21:30:00+02:00;2026-07-14T09:00:00+02:00_2026-07-14T21:30:00+02:00;2026-07-15T09:00:00+02:00_2026-07-15T21:30:00+02:00;2026-07-16T09:00:00+02:00_2026-07-16T21:30:00+02:00;2026-07-17T09:00:00+02:00_2026-07-17T21:30:00+02:00;2026-07-18T09:00:00+02:00_2026-07-18T21:30:00+02:00;2026-07-19T09:00:00+02:00_2026-07-19T21:30:00+02:00;2026-07-20T09:00:00+02:00_2026-07-20T21:30:00+02:00;2026-07-21T09:00:00+02:00_2026-07-21T21:30:00+02:00;2026-07-22T09:00:00+02:00_2026-07-22T21:30:00+02:00;2026-07-23T09:00:00+02:00_2026-07-23T21:30:00+02:00;2026-07-24T09:00:00+02:00_2026-07-24T21:30:00+02:00;2026-07-25T09:00:00+02:00_2026-07-25T21:30:00+02:00;2026-07-26T09:00:00+02:00_2026-07-26T21:30:00+02:00;2026-07-27T09:00:00+02:00_2026-07-27T21:30:00+02:00;2026-07-28T09:00:00+02:00_2026-07-28T21:30:00+02:00;2026-07-29T09:00:00+02:00_2026-07-29T21:30:00+02:00;2026-07-30T09:00:00+02:00_2026-07-30T21:30:00+02:00;2026-07-31T09:00:00+02:00_2026-07-31T21:30:00+02:00;2026-08-01T09:00:00+02:00_2026-08-01T21:30:00+02:00;2026-08-02T09:00:00+02:00_2026-08-02T21:30:00+02:00;2026-08-03T09:00:00+02:00_2026-08-03T21:30:00+02:00;2026-08-04T09:00:00+02:00_2026-08-04T21:30:00+02:00;2026-08-05T09:00:00+02:00_2026-08-05T21:30:00+02:00;2026-08-06T09:00:00+02:00_2026-08-06T21:30:00+02:00;2026-08-07T09:00:00+02:00_2026-08-07T21:30:00+02:00;2026-08-08T09:00:00+02:00_2026-08-08T21:30:00+02:00;2026-08-09T09:00:00+02:00_2026-08-09T21:30:00+02:00;2026-08-10T09:00:00+02:00_2026-08-10T21:30:00+02:00;2026-08-11T09:00:00+02:00_2026-08-11T21:30:00+02:00;2026-08-12T09:00:00+02:00_2026-08-12T21:30:00+02:00;2026-08-13T09:00:00+02:00_2026-08-13T21:30:00+02:00;2026-08-14T09:00:00+02:00_2026-08-14T21:30:00+02:00;2026-08-15T09:00:00+02:00_2026-08-15T21:30:00+02:00;2026-08-16T09:00:00+02:00_2026-08-16T21:30:00+02:00;2026-08-17T09:00:00+02:00_2026-08-17T21:30:00+02:00;2026-08-18T09:00:00+02:00_2026-08-18T21:30:00+02:00;2026-08-19T09:00:00+02:00_2026-08-19T21:30:00+02:00;2026-08-20T09:00:00+02:00_2026-08-20T21:30:00+02:00;2026-08-21T09:00:00+02:00_2026-08-21T21:30:00+02:00;2026-08-22T09:00:00+02:00_2026-08-22T21:30:00+02:00;2026-08-23T09:00:00+02:00_2026-08-23T21:30:00+02:00;2026-08-24T09:00:00+02:00_2026-08-24T21:30:00+02:00;2026-08-25T09:00:00+02:00_2026-08-25T21:30:00+02:00;2026-08-26T09:00:00+02:00_2026-08-26T21:30:00+02:00;2026-08-27T09:00:00+02:00_2026-08-27T21:30:00+02:00;2026-08-28T09:00:00+02:00_2026-08-28T21:30:00+02:00



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