À l’ombre de la tour d’Hautefage Église Notre-Dame Hautefage-la-Tour mardi 18 août 2026.

Hautefage-la-Tour

À l’ombre de la tour d’Hautefage

Église Notre-Dame Rue Notre Dame Hautefage-la-Tour Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:30:00

Date(s) :

2026-08-18

Entre l’église Notre-Dame et sa source miraculeuse, l’histoire d’Hautefage attise la curiosité. Sa tour épiscopale construite en pleine Renaissance par une puissante famille italienne surprend dans ce village niché au cœur du Pays de Serres. .

Église Notre-Dame Rue Notre Dame Hautefage-la-Tour 47340 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60 patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : À l’ombre de la tour d’Hautefage

L’événement À l’ombre de la tour d’Hautefage Hautefage-la-Tour a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne