À l’origine des paysages, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

À l’origine des paysages Mercredi 26 août, 10h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Venez découvrir de manière ludique l’archéo-botanique, cette discipline qui consiste à étudier des restes végétaux tels que les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages du passé, dans lesquels les humains ont évolué.

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22&page=0 »}]

Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.