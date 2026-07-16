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À l’origine des paysages, Parc du Grand Blottereau, Nantes

mercredi 26 août 2026 · Parc du Grand Blottereau · Nantes

À l’origine des paysages, Parc du Grand Blottereau, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
Parc du Grand Blottereau
Adresse
Boulevard Auguste Peneau
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

À l’origine des paysages Mercredi 26 août, 10h00 Parc du Grand Blottereau Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T10:00:00+02:00 – 2026-08-26T12:00:00+02:00

Venez découvrir de manière ludique l’archéo-botanique, cette discipline qui consiste à étudier des restes végétaux tels que les pollens, les graines et le bois. Ces éléments permettent de mieux comprendre les paysages du passé, dans lesquels les humains ont évolué.

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Parc du Grand Blottereau Boulevard Auguste Peneau Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22&page=0 »}]
Animation dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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