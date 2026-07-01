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Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque Lisa Bresner · Nantes

Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Lieu
Médiathèque Lisa Bresner
Adresse
23 boulevard Emile Romanet
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Jeudi 16 juillet, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00
Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Qu’est-ce qui se cache derrière un aphorysme-poème ?
À partir d’une sélection de petites phrases extraites de Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire
À partir d’une sélection de petites phrases extraites de « Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus » de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement. été2026

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