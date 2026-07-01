Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Les Labos de l’été avec l’auteur nantais Bernard Barraud Jeudi 16 juillet, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-16T16:00:00+02:00 – 2026-07-16T17:00:00+02:00

Qu’est-ce qui se cache derrière un aphorysme-poème ?

À partir d’une sélection de petites phrases extraites de Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement.

Médiathèque Lisa Bresner 23 boulevard Emile Romanet Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire

À partir d’une sélection de petites phrases extraites de « Les Oiseaux voyagent en cumulonimbus » de Bernard Barraud (Éditions 5 Sens), laissez votre imagination s’envoler librement. été2026