Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes
Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes mardi 28 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 16:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoiresRenseignements à la médiathèque Luce Courville
Pataugeoire de la Boissière Nantes 44323
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