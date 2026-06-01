Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes mardi 28 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 16:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoiresRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Pataugeoire de la Boissière Nantes 44323



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