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Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes

Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes

Contes, jeux et lectures Pataugeoire de la Boissière Nantes mardi 28 juillet 2026.

Lieu : Pataugeoire de la Boissière

Adresse : Rue André Chénier - Nantes

Ville : 44323 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 28 juillet 2026

Fin : mardi 28 juillet 2026

Heure de début : 16:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-28 16:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec la compagnie PaQ’la Lune dans le cadre des Rendez-vous aux pataugeoiresRenseignements à la médiathèque Luce Courville

Pataugeoire de la Boissière Nantes 44323


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