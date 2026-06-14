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La Paillote Voyageuse 2026 #3 : Guacamole Mambo + Smokee Monkeys Maison de quartier Bottière Nantes

La Paillote Voyageuse 2026 #3 : Guacamole Mambo + Smokee Monkeys Maison de quartier Bottière Nantes

La Paillote Voyageuse 2026 #3 : Guacamole Mambo + Smokee Monkeys Maison de quartier Bottière Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 18:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 18:00 – 21:00
Gratuit : oui  Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Senior, Tout public, Personne en situation de handicap 

La Paillote Voyageuse, c’est un rendez-vous culturel incontournable dans les quartiers Est de Nantes. Les équipes de l’Accoord vous proposent des “apéros-concerts” gratuits dans l’espace public en partenariat avec les acteurs culturels du territoire. En tout, 8 soirées concerts sont proposées en itinérance dans les quartiers nantais. Ensuite, place à la détente et à la musique pour profiter des belles soirées d’été :Guacamole Mambo : https://www.instagram.com/guacamolemambofanfare/Smokee Monkeys

Maison de quartier Bottière Nantes 44300
https://www.instagram.com/maisondequartierdoulon/


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