Bouge ton été au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes
Bouge ton été au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes lundi 6 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 13:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
Au programme : Sports collectifs, boxe, escalade, structures gonflables, village famille, hip hop, poney, VTT, roller, jeux d’opposition et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au parc du Grand BloterreauD’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions
Afficher la carte du lieu Parc du Grand Blottereau et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- PRIDE 2026 – La soirée officielle à Nantes !, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- La Pride 2026 au Warehouse, Warehouse, Nantes 14 juin 2026
- Vide-greniers de la butte Sainte-Anne Butte Sainte-Anne Nantes 14 juin 2026
- Vide-grenier & Fête de quartier pole associatif Félix Thomas Nantes 14 juin 2026
- Réaliser ses gouaches naturelles à partir de plantes Le 20 mille Nantes 14 juin 2026