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Bouge ton été au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Bouge ton été au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes

Bouge ton été au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Parc du Grand Blottereau

Adresse : Boulevard Auguste Péneau

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : lundi 6 juillet 2026

Heure de début : 13:30

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 13:30 – 18:30
Gratuit : oui  Tout public 

Au programme : Sports collectifs, boxe, escalade, structures gonflables, village famille, hip hop, poney, VTT, roller, jeux d’opposition et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au parc du Grand BloterreauD’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300
02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions


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