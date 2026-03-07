Bouge ton été au Parc du Grand Blottereau Parc du Grand Blottereau Nantes lundi 6 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-06 13:30 – 18:30

Gratuit : oui Tout public

Au programme : Sports collectifs, boxe, escalade, structures gonflables, village famille, hip hop, poney, VTT, roller, jeux d’opposition et bien d’autres activités…L’animation se déroulera au parc du Grand BloterreauD’autres événements sont prévus tout l’été, plus de renseignements disponibles sur la page : https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 https://metropole.nantes.fr/lieu/parc-du-grand-blottereau https://metropole.nantes.fr/mes-services-mon-quotidien/animation-sportive-municipale-asm-programmes-inscriptions



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