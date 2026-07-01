Balade « Street art et graffiti à la Boissière et à la Petite Sensive », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes

Informations pratiques

Balade « Street art et graffiti à la Boissière et à la Petite Sensive » Mercredi 8 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Fin : 2026-07-08T10:00:00+02:00 – 2026-07-08T12:00:00+02:00

Organisée dans le cadre de la troisième édition du festival de street art de Nantes Nord, cette balade vous invite à découvrir les œuvres d’art urbain visibles dans les quartiers Boissière et Petite Sensive. Elle met en lumière des artistes nantais et les projets qu’ils ont parfois mené avec les habitants du quartier, notamment lors de la première édition du festival en 2024. Visite proposée par Sarah Guilbaud, guide touristique et autrice d’ouvrages sur le street art à Nantes.

Jauge limitée

Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)

Durée estimée : 2h pour 1,5 km

Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-le-street-art-et-le-graffiti-a-la-boissiere-et-a-la-petite-sensive »}]

Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026

© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole