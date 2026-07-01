Spectacle jeune public, Maison de quartier des Dervallières, Nantes

Informations pratiques

Spectacle jeune public Mercredi 8 juillet, 09h30 Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique

Gratuit, sur réservation au 02 40 46 02 17

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T10:05:00+02:00

Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T10:05:00+02:00

Spectacle Petit chef par la Compagnie En attendant la marée, pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 minutes.

Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 02 17 »}]

Spectacle Petit chef par la Compagnie En attendant la marée, pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 minutes. Spectacle Petite enfance

Cie En attendant la marée