Spectacle jeune public, Maison de quartier des Dervallières, Nantes
mercredi 8 juillet 2026 · Maison de quartier des Dervallières · Nantes
Informations pratiques
Spectacle jeune public Mercredi 8 juillet, 09h30 Maison de quartier des Dervallières Loire-Atlantique
Gratuit, sur réservation au 02 40 46 02 17
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T10:05:00+02:00
Fin : 2026-07-08T09:30:00+02:00 – 2026-07-08T10:05:00+02:00
Spectacle Petit chef par la Compagnie En attendant la marée, pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 minutes.
Maison de quartier des Dervallières 5 rue Auguste renoir, 44100 NANTES Nantes 44100 Dervallières – Zola Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 46 02 17 »}]
Spectacle Petit chef par la Compagnie En attendant la marée, pour les enfants de 18 mois à 6 ans. Durée : 35 minutes. Spectacle Petite enfance
Cie En attendant la marée
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