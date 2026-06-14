Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes
Lectures et jeux pour petits et grands Pataugeoire Basse Mar Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 16:30 – 18:30
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord BeaulieuLectures, jeux et papotages avec les petits et les grands.Renseignements à la médiathèque Jacques Demy
Pataugeoire Basse Mar Nantes 44021
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