Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Papiers recyclés École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Papiers recyclés École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes

Papiers recyclés École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire

Adresse : 2 Allée Frida Kahlo, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30

Tarif : 25€ plein tarif, 8€ Carte Blanche

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 14:30 – 17:30
Gratuit : non 25€ plein tarif, 8€ Carte Blanche Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 13 

Découverte du processus de fabrication du papier recyclé à partir de chutes de papier et de boîtes à œufs. Les enfants apprennent ainsi à revaloriser des matériaux du quotidien et à comprendre les principes du recyclage, dans un geste créatif.

École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200


Afficher la carte du lieu École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)