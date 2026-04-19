Papiers recyclés École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes
Papiers recyclés École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes jeudi 9 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 14:30 – 17:30
Gratuit : non 25€ plein tarif, 8€ Carte Blanche Jeune Public – Age minimum : 9 et Age maximum : 13
Découverte du processus de fabrication du papier recyclé à partir de chutes de papier et de boîtes à œufs. Les enfants apprennent ainsi à revaloriser des matériaux du quotidien et à comprendre les principes du recyclage, dans un geste créatif.
École des Beaux-Arts de Nantes Saint-Nazaire Nantes 44200
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