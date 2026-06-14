Salon de lecture et balade contée Parc de la Noé Mitrie Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 15:00 – 18:00

Gratuit : oui Tout public

Salon de lecture pour tous et balade contée à 16h.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Noé Mitrie Nantes 44300



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