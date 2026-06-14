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Salon de lecture et balade contée Parc de la Noé Mitrie Nantes

Salon de lecture et balade contée Parc de la Noé Mitrie Nantes

Salon de lecture et balade contée Parc de la Noé Mitrie Nantes jeudi 9 juillet 2026.

Lieu : Parc de la Noé Mitrie

Adresse : 125 boulevard de Doulon

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 9 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-09 15:00 – 18:00
Gratuit : oui  Tout public 

Salon de lecture pour tous et balade contée à 16h.Renseignements à la bibliothèque de la Manufacture

Parc de la Noé Mitrie Nantes 44300


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