Trail des Estives, rue Le Huédé, Nantes
mercredi 8 juillet 2026 · rue Le Huédé · Nantes
Informations pratiques
Trail des Estives Mercredi 8 juillet, 19h00 rue Le Huédé Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Fin : 2026-07-08T19:00:00+02:00 – 2026-07-08T21:00:00+02:00
Trail des Estives organisé dans le cadre des Estives – Nantes Terrain de jeux
Inscriptions et renseignements pour le Trail des Estives sur https://coureurs.club/
De juin à août, plus de 100 activités encadrées par des collectifs sont proposées gratuitement aux Nantaises et aux Nantais : escalade, grimpe d’arbres, yoga, parkour, BMX, slackline, parcours d’orientaion.
Ces activités se déroulent sur différents sites de la ville, du Miroir d’Eau en passant par les douves du Château, les Squares Schwob et Aubin, le Jardin Extraordinaire, l’Esplanade Jacques-Demy, le parc des Chantiers, le parc de la Gaudinière et l’allée Titus-Bransdma.
Certaines activités sont sur inscription (Yoga, escalade, parcours d’orientation).
En savoir plus
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Course urbaine entre le Square Schwob, le parc des Oblates, escaliers du Lusancay et la butte Sainte-Anne le mercredi 8 juillet à 19h. trail course
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