Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église », Direction du patrimoine et de l’archéologie, Nantes
lundi 27 juillet 2026 · Direction du patrimoine et de l'archéologie · Nantes
Informations pratiques
Balade « Aristide Briand, la loi, le temple et l’église » Lundi 27 juillet, 10h00 Direction du patrimoine et de l’archéologie Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T11:30:00+02:00
Fin : 2026-07-27T10:00:00+02:00 – 2026-07-27T11:30:00+02:00
À l’occasion des 120 ans de la crise des Inventaires de 1906 qui a suivi la loi de séparation de l’Église et de l’État, venez découvrir la statue d’Aristide Briand, père fondateur de la loi et visiter le temple protestant et l’église Saint-Similien. C’est l’occasion d’en savoir plus sur les relations entre les collectivités et les associations cultuelles. Visite proposée par Cédric Rio, chargé de mission Laïcité, Elven Pogu de la Direction du patrimoine et de l’archéologie et l’Église Protestante Unie de Loire-Atlantique.
Jauge limitée
Inscription obligatoire sur Nantes Patrimonia ou au 07 64 51 66 75 (inscription au téléphone possible uniquement du lundi au vendredi hors jours fériés)
Durée estimée : 1h30 pour 1 km
Direction du patrimoine et de l’archéologie 13 rue de Briord 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 51 66 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/balade-aristide-briand-la-loi-le-temple-et-leglise »}]
Visite organisée dans le cadre des Balades estivales patrimoniales été2026
© Jean-Félix Fayolle – Nantes Métropole
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