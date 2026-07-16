Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de la Boissière, Nantes
lundi 27 juillet 2026 · Pataugeoire de la Boissière · Nantes
Informations pratiques
Rendez-vous aux pataugeoires 2026 27 – 29 juillet Pataugeoire de la Boissière Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T16:15:00+02:00 – 2026-07-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:15:00+02:00 – 2026-07-29T19:30:00+02:00
Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives et de plusieurs concerts entre deux baignades ?
C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !
Et tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.
Programme complet et informations à retrouver sur notre site.
Pataugeoire de la Boissière Rue André Chénier, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cet été, le festival Rendez-vous aux pataugeoires aura lieu à la Boissière du 27 au 29 juillet !
PaQ’la Lune
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