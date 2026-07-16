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Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de la Boissière, Nantes

lundi 27 juillet 2026 · Pataugeoire de la Boissière · Nantes

Rendez-vous aux pataugeoires 2026, Pataugeoire de la Boissière, Nantes

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Pataugeoire de la Boissière
Adresse
Rue André Chénier, 44300 Nantes
Ville
44300 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Rendez-vous aux pataugeoires 2026 27 – 29 juillet Pataugeoire de la Boissière Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-27T16:15:00+02:00 – 2026-07-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-07-29T16:15:00+02:00 – 2026-07-29T19:30:00+02:00

Profiter d’activités artistiques, culturelles et sportives et de plusieurs concerts entre deux baignades ?
C’est exactement ce que propose l’association PaQ’la Lune avec le festival Rendez-vous aux pataugeoires, qui aura lieu du 22 juillet au 8 août ! Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour cette 8e édition !
Et tout au long de l’été, des balades culturelles seront également proposées, pour aller à la (re)découverte d’évènements culturels nantais.
Programme complet et informations à retrouver sur notre site.

Pataugeoire de la Boissière Rue André Chénier, 44300 Nantes Nantes 44300 Nantes Nord Loire-Atlantique Pays de la Loire
Cet été, le festival Rendez-vous aux pataugeoires aura lieu à la Boissière du 27 au 29 juillet !

PaQ’la Lune

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