A Moi! Théâtre des Sablons Neuilly-sur-Seine

A Moi! 9 – 11 avril 2026 Théâtre des Sablons Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-09T09:00:00 – 2026-04-09T09:40:00

Fin : 2026-04-11T16:00:00 – 2026-04-11T16:40:00

Céleste, petite fille en pleine construction cherche à exister dans un monde où l’objet est au centre de toutes les attentions. Comment parviendra-t-elle à trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le superflu?

Accompagnée de son doudou, elle va explorer le monde qui l’entoure et devra faire face à un « désir d’avoir » sans cesse décuplé jusqu’à se retrouver prisonnière de ses propres possessions.

Théâtre des Sablons 70 avenue du Roule, 92200 Neuilly sur Seine Neuilly-sur-Seine 92200 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz jeune public marionnettes

Isabelle Limacher