A Moi! Théâtre Donald Cardwell Draveil

A Moi! 21 et 22 janvier 2026 Théâtre Donald Cardwell Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-01-21T10:30:00 – 2026-01-21T11:10:00

Fin : 2026-01-22T15:00:00 – 2026-01-22T15:40:00

Céleste, petite fille en pleine construction cherche à exister dans un monde où l’objet est au centre de toutes les attentions. Comment parviendra-t-elle à trouver le bon équilibre entre le nécessaire et le superflu?

Accompagnée de son doudou, elle va explorer le monde qui l’entoure et devra faire face à un « désir d’avoir » sans cesse décuplé jusqu’à se retrouver prisonnière de ses propres possessions.

Théâtre Donald Cardwell 1 avenue de Villiers 9210 Draveil Draveil 91210 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « akanladeriv@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.akanladeriv.com/ »}]

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz jeune public marionnettes

Isabelle Limacher