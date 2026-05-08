Les Fougerêts

À Pas de Géantes

Église Les Fougerêts Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 17:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Duo violon/clavecin

Oeuvres de Biber, Leonarda, Matteis, Rameau,Telemann

Extraordinaires et démesurées, c’est ainsi que l’on peut qualifier les œuvres de ce programme. Géants et géantes sont filles et fils de la terre En ce temps-là, les géants étaient sur la terre dit Moïse. Fantaisies et chaconnes forment ici les espaces hors du commun, finis et infinis, des ces figures mythiques. À la rencontre de notre humanité, déesses, muses et bien d’autres personnages se racontent, issus des mythologies grecques, chrétiennes ou romaines.

Morag Johnston violon baroque

Claude Meneux clavecin

(Solistes de l’Ensemble Baroque de Rennes)

Cet ensemble rennais a maintenant 10 ans et se produit sous la houlette de la compagnie La Pie qui Joue, composée de musiciennes professionnelles de Bretagne, de France, d’Angleterre, d’Espagne… Les artistes font le choix de jouer pour tous les publics, en France et en Europe, pour dépasser les frontières culturelles et sociales, et démonter les préconçus, les a priori autour de la musique classique et des lieux culturels.

L’égalité entre les personnes, sans distinction de genre, d’origine ou d’âge est au cœur du rapport au public. Les espaces et les programmes sont adaptés, en fonction des lieux et pour les personnes qui nous écoutent et participent à nos concerts ou spectacles. Les choix musicaux et la pratique artistique de l’ensemble témoignent d’un engagement fort en faveur du respect humain et des mémoires historiques. .

Église Les Fougerêts 56200 Morbihan Bretagne +33 7 74 86 68 16

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L’événement À Pas de Géantes Les Fougerêts a été mis à jour le 2026-05-08 par OT PAYS DE REDON