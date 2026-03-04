À petits petons vers les histoires : tapis à histoires, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen
Gratuit, sur inscription
Début : 2026-05-20T10:30:00+02:00 – 2026-05-20T11:00:00+02:00
Assis, couchés ou confortablement lovés dans les bras d’un adulte, les tout-petits viennent découvrir des histoires.
Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie
© Rouen Bibliothèques