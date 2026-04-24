Dîner enquête criminelle Rouen
Dîner enquête criminelle Rouen mardi 19 mai 2026.
Rouen
Dîner enquête criminelle
Quai de Boisguilbert Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 20:00:00
fin : 2026-05-19 22:30:00
Date(s) :
2026-05-19
?? NOUVELLE DATE
???? MURDER PARTY ANNÉES FOLLES À ROUEN
??? MARDI 19 MAI à 20h
?? Au Bureau Rouen (76)
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Savez-vous ce qu’est une murder party ? Vous incarnez des enquêteurs·trices qui doivent résoudre un crime mystérieux en interrogeant des personnages, en examinant des indices et en révélant le coupable.
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?? Le scénario ?
Le temps d’une soirée, Au Bureau se transforme en club clandestin de 1927.
?? Livraison d’alcool interdite
?? Orchestre en façade
?? Contrat secret…
Et un meurtre avant la signature.
Pendant votre dîner, menez l’enquête par équipe, interrogez les suspects et démasquez le coupable.
?? Cocktail de bienvenue offert
?? 15€ par personne (2h de jeu)
?? -2€ aux personnes déguisées (dress code années 20)
??? Réservation par mail ou par téléphone
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Au Bureau, Quai de Boisguilbert, Rouen
?? 0781121529
?? lookatcitygame@gmail.com
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Oserez-vous découvrir la vérité ?
?????????
#rouen #escapegame #murderparty .
Quai de Boisguilbert Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 7 81 12 15 29 lookatcitygame@gmail.com
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English : Dîner enquête criminelle
L’événement Dîner enquête criminelle Rouen a été mis à jour le 2026-04-22 par Seine-Maritime Attractivité
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