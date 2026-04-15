Mythologie grecque : jeux en libre-service, Bibliothèque Parment, Rouen
Mythologie grecque : jeux en libre-service, Bibliothèque Parment, Rouen mardi 19 mai 2026.
Mythologie grecque : jeux en libre-service 19 – 23 mai Bibliothèque Parment Seine-Maritime
Gratuit, sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-19T12:00:00+02:00 – 2026-05-19T23:59:59+02:00
Fin : 2026-05-23T00:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00
Découvrez de nouvelles énigmes sur la mythologie grecque, étudiez l’arbre généalogique des dieux grecs créé spécialement pour l’occasion, et jouez au jeu vidéo Hadès ! Saurez-vous battre tous les records ?
Bibliothèque Parment 8 All. Eugène Delacroix, 76000 Rouen Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheques.rouen.fr/agenda/mythologie-grecque-jeux-en-libre-service »}]
Découvrez des énigmes sur la mythologie grecque.
© Jen Zee (Supergiant Games)
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