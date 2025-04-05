Rouen

Rouen gourmande

25 place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-09-12 17:30:00

Date(s) :

2026-06-06 2026-06-20 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-26

Une savoureuse balade entre gastronomie et patrimoine

Epicuriens, gourmets ou gourmands, cette visite est faite pour vous ! Elle vous emmène à la découverte de l’histoire gastronomique de la ville et de ses emblèmes culinaires avec, cerise sur le gâteau, cinq dégustations au coin des rues ! .

25 place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Rouen gourmande

L’événement Rouen gourmande Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme