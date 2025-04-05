Rouen gourmande Rouen
Rouen gourmande Rouen samedi 6 juin 2026.
Rouen
Rouen gourmande
25 place de la cathédrale Rouen Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 15:30:00
fin : 2026-09-12 17:30:00
Date(s) :
2026-06-06 2026-06-20 2026-07-18 2026-07-25 2026-08-01 2026-08-29 2026-09-12 2026-09-26
Une savoureuse balade entre gastronomie et patrimoine
Epicuriens, gourmets ou gourmands, cette visite est faite pour vous ! Elle vous emmène à la découverte de l’histoire gastronomique de la ville et de ses emblèmes culinaires avec, cerise sur le gâteau, cinq dégustations au coin des rues ! .
25 place de la cathédrale Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rouen gourmande
L’événement Rouen gourmande Rouen a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme Rouen tourisme
À voir aussi à Rouen (Seine-Maritime)
- CHRONOS – CHRONOS EPISODE 7 – FINAL – IDENTITES THEATRE A L’OUEST Rouen 19 mai 2026
- Mythologie grecque : jeux en libre-service, Bibliothèque Parment, Rouen 19 mai 2026
- Dîner enquête criminelle Rouen 19 mai 2026
- MAHE S’INSTALLE THEATRE A L’OUEST Rouen 20 mai 2026
- À petits petons vers les histoires : tapis à histoires, Bibliothèque Parment, Rouen 20 mai 2026