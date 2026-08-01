Informations pratiques

Rouen

Éclipse partielle de Soleil observation publique exceptionnelle

Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le mercredi 12 août prochain, les Rouennais.e.s et les habitant.e.s de la métropole rouennaise auront l’occasion d’assister à un événement astronomique remarquable une éclipse partielle de Soleil d’une ampleur exceptionnelle, durant laquelle près de 93 % du disque solaire sera occulté par la Lune.

À cette occasion, l’Observatoire de Rouen, en partenariat avec la Ville de Rouen, organise une observation publique gratuite sur le pont Boieldieu, de 19 h à 21 h 15. Des astronomes et médiateurs de l’Observatoire seront présents pour accompagner le public, expliquer le phénomène et permettre une observation en toute sécurité.

L’observation directe du Soleil sans protection adaptée présente des risques graves pour la vue. Afin de permettre à chacun de profiter de l’événement en toute sécurité, une distribution de lunettes spéciales d’observation solaire sera faite sur le pont Boieldieu avant le début du phénomène. Il est rappelé qu’il ne faut jamais observer une éclipse de Soleil à l’œil nu ou à l’aide de matériel non équipé de filtres adaptés.

Cette manifestation est organisée uniquement en cas de ciel dégagé ou suffisamment clair pour permettre l’observation de l’éclipse. En cas de conditions météorologiques défavorables, l’événement sera annulé.

Les informations relatives au maintien ou à l’annulation de l’animation seront communiquées par la Ville de Rouen et l’Observatoire de Rouen à l’approche de la date.

Rendez-vous le 12 août sur le pont Boieldieu pour partager ce spectacle céleste exceptionnel ! .

Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie

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L’événement Éclipse partielle de Soleil observation publique exceptionnelle Rouen a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de tourisme Rouen tourisme