Initiation au canoé, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Initiation au canoé 8 et 9 août Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-08T13:00:00+02:00 – 2026-08-08T20:00:00+02:00

Fin : 2026-08-09T13:00:00+02:00 – 2026-08-09T20:00:00+02:00

Embarquez avec le CVSAE pour une promenade sur l’eau en canoé, et initiez-vous, seul ou en famille, aux plaisirs de la navigation.

Pour plus de renseignement sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal

Activité gratuite et sans réservation, sous réserve des places disponibles et des conditions météorologiques.

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]

CVSAE et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.