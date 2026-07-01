Informations pratiques

Rouen

Le Donjon des tout-petits

Rue du Donjon Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-08-08 11:00:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

Qui n’a jamais rêvé de mener la vie de château?? Cet été nous exhaussons vos vœux et vous proposons de découvrir avec vos jeunes enfants, le Donjon de Rouen. Véritable voyage dans le temps adapté aux tout-petits, cette activité vous fera entrer dans le quotidien de ceux qui occupaient autrefois la forteresse. Passez en revue l’équipement du garde, essayez-vous à quelques manœuvres militaires et invitez-vous ensuite à la table du roi. Défis sensoriels et manipulations vous permettront d’expérimenter pleinement la vie au 13ème siècle. .

Rue du Donjon Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Le Donjon des tout-petits

L’événement Le Donjon des tout-petits Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité