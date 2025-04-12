Rouen

Rouen magique en famille

Rue Louis Ricard Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-30 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-07-21 2026-07-30 2026-08-07 2026-08-12 2026-08-14 2026-08-18

En famille, venez jongler entre l’Histoire de Rouen et les tours de magie !

Points clés

Tours de magie

Histoire de Rouen

Insolite

En famille

Votre guide est magicien. Vous plongerez avec lui dans l’histoire de sa famille et revivrez l’histoire de Rouen à travers les yeux de ses ancêtres. Magiciens, jongleurs et bateleurs vous emmèneront arpenter le passé de la ville, de la construction de ses châteaux aux fêtes médiévales, et à la vie de cour, le tout agrémenté de tours de magie instructifs et participatifs. .

Rue Louis Ricard Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 08 32 40 accueil@rouentourisme.com

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English : Rouen magique en famille

L’événement Rouen magique en famille Rouen a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Rouen tourisme