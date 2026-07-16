Atelier maquillage naturel, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen

Informations pratiques

Atelier maquillage naturel 1 – 23 août Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime

Gratuit, sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-08-23T14:30:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00

Découvrez l’univers créatif des Maquill’heureuses, un collectif porté par cinq jeunes artistes et maquilleuses basées à Rouen. À travers des maquillages réalisés à partir de pigments naturels et de plantes, profitez d’une expérience colorée et originale à partager en famille.

Pour plus de renseignements sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal

Animation gratuite, sous réserve des places disponibles et des conditions météorologiques.

Illustration : les Maquill’heureuses © Tous droits réservés

Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]

La compagnie des Maquill’heureuses et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.