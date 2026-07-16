Atelier maquillage naturel, Parc et Canal Camille Claudel, Rouen
samedi 1 août 2026 · Parc et Canal Camille Claudel · Rouen
Informations pratiques
Atelier maquillage naturel 1 – 23 août Parc et Canal Camille Claudel Seine-Maritime
Gratuit, sans inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-01T14:30:00+02:00 – 2026-08-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-08-23T14:30:00+02:00 – 2026-08-23T18:00:00+02:00
Découvrez l’univers créatif des Maquill’heureuses, un collectif porté par cinq jeunes artistes et maquilleuses basées à Rouen. À travers des maquillages réalisés à partir de pigments naturels et de plantes, profitez d’une expérience colorée et originale à partager en famille.
Pour plus de renseignements sur les activités du Parc Camille Claudel et de l’été, rendez-vous sur https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal
Animation gratuite, sous réserve des places disponibles et des conditions météorologiques.
Illustration : les Maquill’heureuses © Tous droits réservés
Parc et Canal Camille Claudel allée François Mitterrand, Rouen Rouen 76107 Seine-Maritime Normandie [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/festivals-et-manifestations/un-week-end-au-canal »}]
La compagnie des Maquill’heureuses et la Métropole Rouen Normandie vous proposent une animation gratuite dans le cadre de l’événement Un Week-end au Canal.
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