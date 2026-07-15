Informations pratiques

Rouen

Visite nocturne à la bougie À la découverte du palais archiépiscopal

7 Rue Saint Romain Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17 19:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-08-21

À la lueur des bougies, poussez les portes de l’ancien palais des archevêques et découvrez le monument sous un autre jour. De salle en salle, voûtes gothiques, décors sculptés et œuvres monumentales se dévoilent dans une atmosphère intime et mystérieuse.

Une visite insolite pour traverser plus de huit siècles d’histoire et porter un nouveau regard sur l’un des édifices les plus remarquables de Rouen. .

7 Rue Saint Romain Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Visite nocturne à la bougie À la découverte du palais archiépiscopal

L’événement Visite nocturne à la bougie À la découverte du palais archiépiscopal Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité