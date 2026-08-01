Informations pratiques

Rouen

Le Jour du Soleil Noir

115 Boulevard de l’Europe Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 14:00:00

fin : 2026-08-12 18:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Le mercredi 12 août 2026, préparez-vous à vivre un phénomène astronomique rare une éclipse solaire partielle sera visible en soirée depuis la Normandie.

Avant de lever les yeux vers le ciel, Science Action Normandie vous invite à une après-midi de découverte et de préparation en famille à l’Atrium. Participez à l’atelier Préparons l’éclipse , animé par un médiateur scientifique, pour comprendre le phénomène, apprendre les règles essentielles d’observation et repartir avec votre paire de lunettes d’observation certifiées ISO 12312-2, personnalisée et incluse dans l’activité.

Profitez également de l’une des trois séances du planétarium Parés au décollage , d’animations autour de l’éclipse (exposition, Pixel Art, coloriages, espace découverte) et de l’accès à l’exposition Destination IA, inclus avec votre réservation.

Les ateliers et les séances de planétarium sont proposés sur réservation, dans la limite des places disponibles.

Une journée ludique, scientifique et conviviale pour petits et grands, afin de vivre l’éclipse du 12 août en toute sécurité. .

115 Boulevard de l’Europe Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 98 91 06 reservation@scienceaction.asso.fr

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English : Le Jour du Soleil Noir

L’événement Le Jour du Soleil Noir Rouen a été mis à jour le 2026-07-28 par Seine-Maritime Attractivité