Informations pratiques

Rouen

Viriles Spectacle

186 Rue Martainville Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08 18:45:00

Date(s) :

2026-08-08

Dans le cadre de la saison estivale Jours de fête portée par la Métropole Rouen Normandie en collaboration artistique avec l’Atelier 231, Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace Public Sotteville-lès-Rouen et avec le soutien du réseau ReNAR

Cinq hommes, cinq nuances, cinq parcours singuliers. Ils se livrent sur leur construction, mais aussi sur leur désir de se déconstruire. C’est une histoire d’hommes, portée par cinq femmes, qui dansent leur vision de la virilité. C’est un spectacle ou les frontières entre les genres s’effacent et les âmes se révèlent, et ou le message est seulement que chacun a la liberté d’inventer la version de l’homme ou de la femme à travers laquelle il ou elle se sent pleinement réalisé(e).

Distribution

Chorégraphie Alizé Hernandez // Danseuses Lauryn Apharel, Lucie Godeau, Mat Ieva, Oriane Lycke, Emma Martel-Cutivet, Lucie Micheau

Mentions Cie

Soutenu par le CND Centre National de la Danse, le Studio A Paris, Sobanova et le Festival Sorties de Bain Granville. .

186 Rue Martainville Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie

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English : Viriles Spectacle

L’événement Viriles Spectacle Rouen a été mis à jour le 2026-07-07 par Seine-Maritime Attractivité